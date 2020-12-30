Müftü Kılınç: “Bir peygamberin doğum günü İslam’a göre kutlanır”

Bir yılın bitişiyle insanların ömürlerinin de azaldığına işaret eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “2020 yılını bitirmek üzereyiz. Ömrümüzden bir yıl daha azaldı. Yani mezara bir yıl daha yaklaştık ve dünyadan da bir yıl daha uzaklaşıyoruz. Mezara doğru gidiyoruz. Sevdiklerimizden, kazandıklarımızdan, makamımızdan, bağımızdan bahçemizden, çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzaklaşıyoruz. Şu fani dünya hayatında yaptıklarımızdan hesaba çekilmemize az kaldı. Ne garip ki yılbaşında bütün bunları unutuyoruz. Tamamen gayrimeşru eğlenceye dalıyor; adeta sabaha kadar kendimizi kaybediyoruz. Allah’ı unutuyoruz. Allah’ı unutan kimse, Allah’ı anmaktan mahrum olur. İbadetten uzak kalır. Dünyaya dalar, ölümü unutur. Dünyaya geliş gayesini unutur. Allah’ı anmaktan yüz çeviren kimselerle alakalı Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O; ‘Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikatte görür idim’ der. Allah buyurur ki; ‘işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!” dedi.

Hıristiyan aleminde bile Hz. İsa’nın doğum günü hakkında ihtilaf bulunduğunu anlatan Müftü Kılınç, “Kültürümüzde iki kavram var. Birisi mevlit, diğeri milat. Mevlit, Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin doğum gününü ifade eder. Milat da inancımızda Hz. İsa’nın doğum gününü ifade eder. Ancak Hıristiyan aleminde Hz. İsa’nın doğduğu gün arasında ihtilaf vardır. Mesela Katolik ve Protestanlar 25 Aralık’ta doğduğunu iddia ederler ve o günü kutlarlar. Ortodokslar ise 6 Ocak’ta doğduğunu söylerler ve o günü ibadet ve ayinlerle kutlarlar. Romalılar ise 1 Ocak’ta doğduğunu iddia eder ve o günü kutlarlar. Dolayısıyla batı dünyasında birlik sağlansın diye 25 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar süren 2 haftalık tatil yapılır. Ve Hıristiyan inancına sahip herkese bugünü Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olarak kutlasın diye bir fırsat verilir” şeklinde konuştu.

Müslümanlar arasında ‘yeni yılın hayırlı olsun, hayırlı seneler’ gibi dileklerin dua anlamı taşıdığını vurgulayan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, şöyle devam etti:

“Bir Müslüman diğer bir Müslüman’a yeni yılın hayırlı olsun derse, hayırlı seneler derse, nice yıllara gibi bir cümle söylerle bütün bunlar dua cümleleridir. Geçen yılı artık bitirdik, yeni yıl hakkımızda hayırlı olsun demektir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama yılbaşını kutlayacağım diye gece ekstra bir hazırlık yapmaktan bahsedersek burada günah dediğimiz içki, kumar, ağaçlara, çevreye zarar verme, komşuları rahatsız etme şeklinde böyle bir kutlama yapılırsa, bunu hangi akşam yaparsanız yapın zaten günahtır. İçki, kumar, dansöz, fuhuş, kavga ve dövüş her zaman yasak ve zararlı olan şeylerdir. Bunu yılbaşı akşamı yapsak da başka günler yapsak da günahtır. Yanlışımız varsa bunlara dikkat edip düzeltmemiz lazım. Zaman, vakit ve ömür Allah’ın bize verdiği en büyük nimettir. En büyük emanetlerdir. Emanetler bir gün mutlaka bizden sorulacaktır. Peygamber Efendimiz, insanların en çok aldandığı konu, sağlık ve boş vakittir diye buyuruyor. Bizim zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz vakit çok kıymetli. İçinde yaşadığımız yıl sahip olduğumuz yıldır. Bugün bittiği zaman dün oluyor. Seneye kavuşup kavuşamayacağımızı bilemiyoruz.”

Yeni yılın hayırlı olması için Allah’ın haram kıldığı şeylerden uzak durulması gerektiğinden bahseden Müftü Kılınç, “Kısacası yeni bir yılın hayırlı olması için; Allah’ın haram kıldığı içkilerle, kumarlarla, kendimizden geçercesine diskoteklerle, kavgalarla, şampanyalarla değil, Yaradanımıza yönelerek, tevbe-istiğfar ederek, nefis muhasebesi yaparak, tefekkür ederek, dua ederek elimizden geleni yaparak değerlendirmekle mümkün olur. Bir peygamberin doğum günü İslam’a göre kutlanır. Günahlardan kaçarak, Allah’a yalvararak, o peygamberin şanına şerefine uygun olarak, onun tavsiyelerine uyarak yapılır” diye konuştu.

Müftü Kılınç, sözlerini, “Bilvesile bütün insanlık aleminin, Ümmet-i Muhammed’in ve çok değerli Elbistan halkının 2021 yılını candan ve gönülden tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ve temenni ederim” dilekleri ile tamamladı.