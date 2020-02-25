Müftü Kılıç’tan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Kılınç, İslam aleminin 27 Şubat 2020 Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi olan Regaib Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağını belirtti.

Arzu, istek, emel ve tutku gibi anlamlara gelen rağbet kelimesinin çoğulu olan regaibin, geleceğe ve istikbale yönelik arzu ve istekleri, emel ve tutkuları gözden geçirme imkanı verdiğini ve rağbetlerin yalnızca Rabb'e yönelik olması gerektiğini aktaran Kılınç, mesajına şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki gem vuramadığı arzular, dizginleyemediği istekler, frenleyemediği tutkular, söz geçiremediği şehvet, heva ve hevesler, terbiye edemediği nefis, Rabbi’ne yöneltemediği rağbet ve regaib, insanoğlunun en büyük sorunudur. Bugün de hem yerel hem de küresel ölçekte tüm insanlığı çepeçevre kuşatan sorunların temelinde bunlar yatmaktadır. Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih olsun ki kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki misakımızı kuvvetlendirmiş, Allah'a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. O'nun lütfuyla kardeş olalım ki Rabbimiz bizden hoşnut ve razı olsun. Rağbetimiz başkaca hiçbir şeye değil, sadece O'na olsun ki her gecemiz Regaib olsun. Bu gece, hep birlikte Sevgili Peygamberimizin (sav) duasını, 'Allah'ım, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına bereketle, huzurla ve sükûnla kavuşmayı bizlere nasip eyle' şeklinde yapalım ki İslam dünyası olarak felaha erelim."

Tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik eden Kılınç, “Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet dua ve yakarışların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ederken, bütün insanlığın ve Elbistanlı hemşerilerimin üç aylarını ve Regaib Kandillerini candan tebrik ederim” temennilerinde bulundu.