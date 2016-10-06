Müftü Demirel’den esnaflara ziyaret

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, tüm ülkede olduğu gibi Elbistan’da da değişik aktivitelerle kutlanmaya başladı. Hafta kapsamında Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, beraberindeki müftülük personelleri Ayhan Elmadağı ve Celal Ay’la birlikte ilçedeki esnaflara yönelik olarak ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretine Dulkadiroğlu Caddesi’nden başlayan Müftü Demirel ve beraberindeki heyet, işyeri sahiplerine bol kazanç temenni etti. Ziyaret esnasında bir açıklama yapan Müftü Demirel, Müslüman toplumunun temel kültürünün camii kültürüne dayandığını söyledi. Müftü Kaya, "Müslümanlar olarak, çocuk yaşlarda dinimizi, diyanetimizi, devlet, millet, Allah, peygamber sevgisini camilerimizde öğreniyoruz. Camilerimiz bu bakımdan hem Allah'ın evi hem de Müslümanların kendi evi gibi kıymetli mekanlardır" dedi.

Camilerin ibadet yerleri olmasının yanında aynı zaman da eğitim öğretim kurumları olduğunu belirten Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, haftanın ana temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami ve Kitap” olarak belirlendiğini hatırlattı.

Müftü Demirel, “30 yıldır Camiler ve Din Görevlileri Haftasını ekim ayının ilk haftasını coşku ile kutluyoruz. Hafta vesilesiyle paneller, açık oturumlar, çeşitli faaliyetler tertipliyor cami ve camiye cemaat olma ve camiye dikkat çekme anlayışımızı yenilemeye gayret sarf ediyoruz. Camilerimizi sosyal hayatın merkezi kılmaya cami, mabet ve camide birlik anlayışımızı güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Kim olursa olsun, cami Allah'ın evi herkesi davet ediyoruz. Bu şuur etrafında birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevgiyi ve saygıyı perçinlemeye çalışıyoruz. Bu gün de esnaflarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu hafta sonuna kadar birçok programlarımız daha olacak” şeklinde konuştu.

Esnaflar ise Müftü Demirel ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladılar.



