Müftü Demirel’den Camiler Haftası mesajı

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Elbistan’da bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası hakkında bir mesaj yayınlayan Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, haftanın ana temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami ve Kitap” olarak belirlendiğini söyledi.

Müftü Demirel, “1-7 Ekim tarihleri arası tüm ülkemizde Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bu hafta münasebetiyle farklı bir konuyu ve temayı işliyor. Kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de camileri kitaplarla buluşturmak, her bir camimize mütevazı da olsa bir kitaplık, kütüphane kazandırmak, var olan kitaplı kütüphaneleri zenginleştirmek, kitaplar vasıtasıyla toplumu dini konularda aydınlatmak, vatandaşımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, camilerimizi ilim ve irfan mektebine dönüştürmek amacıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan 2016 Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması ‘Cami ve Kitap’ olarak belirlenmiştir” dedi.

Hafta kapsamında düzenlenecek etkinliler ve programlarla ilgili olarak da bilgi veren Müftü Demirel, “Bu yılki ana tema doğrultusunda ilçemizde vaazlar ve konferanslar verilecek. Yurt sathındaki bütün camilerimiz temizlenecek. Resmi kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Çarşı Cami’inde gençlerimizi cami ile buluşturma etkinliğimiz olacak. Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile beraber bu organizeyi yapacağız. Namazdan önce bir sohbet programımız olacak. Namazdan sonra da gençlerimize ve cemaatimize tatlı ikramımız olacak. 2 okulumuzda benim konuşmacı olacağım konferans verilecek. Şehitlerimizin ve ahrete intikal eden gazilerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere Perşembe günü Çarşı Atik Cami’inde ikindi namazından önce mevlit programı düzenleyeceğiz. Din görevlilerimiz, ilçemizde görev yapan imam hatip arkadaşlarımıza Pazar günü yemek ikramında bulunuldu. Camilerimiz bu kapsamda temizlendi. Hutbe okunacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, son olarak “Cenab-ı Allah, bu haftayı bizlere, Elbistan’daki kardeşlerimize, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile kılsın” şeklinde konuştu.