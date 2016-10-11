Müftü Demirel: İlim, Peygamber Efendimizin mirasıdır

Elbistan’da görev yapan imam hatipler ve din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla verilen yemek programında bir araya geldi.

Din Görevlileri Derneği’nde düzenlenen organizeye, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, bir süredir Din Görevlileri Derneği Elbistan Şubesi’nin başkanlığını üstlenen Osman Demir, görevini Necati Aydoğan’a devretti.

Programın açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde her yıl 01-07 Ekim 2016 tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din görevlileri Haftasının bu yılki temasının “Cami ve Kitap” olarak belirlendiğini hatırlatarak, Müslümanların ilim öğrenmesi ve kitap okumasının önemine işaret etti.

İslam dininin ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Müftü Demirel, “Çok okumamız gerekiyor. O nedenle ilim ve irfan dini olan yüce İslam, okumaya, öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük bir önem vermiştir. Bilindiği üzere yüce dinimiz İslam’ın ilk emri ‘oku’dur. Ayet-i Kerimede emre konu olan okumanın içinde, insanlık için yararlı olan bütün ilimlerin tahsili de vardır. İlim her şeyin anahtarıdır. Bir insan cenneti kazanmak isterse ilim okuması gerekir. Dinimizde okumak, sosyal hayatımızda son derece önemlidir. Bugün ise ne kadar okuyoruz bu tartışılır. Bilimsel ve kültürel bilgimiz ne kadar yükselirse, o kadar ileriye gideriz. Kuru kuruya bilgi olmadan slogan atmakla insan hiçbir yere varamaz” dedi.

İlmin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) mirası olduğunu vurgulayan Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, ilmin temelinin de kitap olduğunu ifade etti.