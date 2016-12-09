Müftü Demirel, “Hz. Peygamber, tüm insanlığa örnektir”

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütlemesiyle tüm insanlığa örnek teşkil ettiğini söyledi.

11 Aralık 2016 Pazar gününü 12 Aralık 2016 Pazartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, “Vahiy ışığıyla karanlık ve cehalet içerisinde kavrulan insanlığı yeniden aydınlığa çıkaran, insanlığı yabancılaştığı öz değerleriyle yeniden buluşturan rahmet ve merhamet Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) evrensel mesajlarına ve getirdiği ilkelere bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuz aşikârdır” dedi.

Müftü Demirel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“11 Aralık Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) varlık âlemini şereflendirmesinin 1445. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Mevlid Kandili ile insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav) doğumunu kutlayacak, onun insanlığa sunduğu bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştirebileceğimiz bir fırsat yakalayacağız.

Sevgili Peygamberimizi ve O’nun (sav) öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. O’nun (sav) sünnetlerini yaşamak mutluluğun, huzurun, birlik, beraberliğin ve kardeşliğin yoludur. Getirdiği vahiy ışığıyla karanlık ve cehalet içerisinde kavrulan insanlığı yeniden aydınlığa çıkaran, insanlığı yabancılaştığı öz değerleriyle yeniden buluşturan rahmet ve merhamet Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) evrensel mesajlarına ve getirdiği ilkelere bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuz aşikârdır. O’nun (sav) sözleri insanı kendisiyle barıştıran, içinde yaşadığı kainatla kaynaştıran, Rabbine ulaştıran düsturlardır ve O’nun hayatı inananlar için en güzel örnekliktir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), peygamberler halkasını tamamlayan son davetçidir. O (sav), dini açıklamış, öğretmiş ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütlemiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Hz. Peygamber’i (sav) sevmek ve onu örnek almak demek; onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı onun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi, ne sözle ne davranışla kimseyi incitmemeyi, iyilik yapmayı öğütleyen ve yaşayışıyla bunlara en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), yetimin elinden tutmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuş, hiç kimseyi incitmemiş, bütün varlığa şefkat nazarıyla bakmıştır. Sevgili Peygamberimiz, sahip olduğu ahlâkî erdemlerle, paylaşmayı, sevgi ve saygıyı, ötekini anlamayı ve ona yardım elini uzatmayı, müsamahayı, affı, rahmeti ve merhameti sadece tavsiye etmemiş, bunları aynı zamanda yaşadığı örnek hayatında hep uygulamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet, dış ve iç dünyamıza huzur getirmesini, O’nu yakından tanımaya, sevmeye ve O’nun sevgisi etrafında birleşmeye vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni eder, Elbistanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere, vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim.”