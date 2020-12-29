MTV tutarları belli oldu

İlk taksiti Ocak’ta, ikincisi ise Temmuz ayında ödenecek motorlu taşıt vergilerine (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya yükselecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya çıkacak.