MSÜ sınavında Türkiye derecesi yapan öğrenciler ödüllendirildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında Türkiye derecesi yapan öğrenciler, Elbistan Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından ödüllendirildiler.

Elbistan Fen Lisesi öğrencileri, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında rakiplerini geride bırakarak Türkiye derecesine imza atmışlardı. Şehrimizi gururlandıran başarılı öğrencilere, okul yönetimi tarafından ödül töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile şube müdürleri Alparslan Ceran ve Mükremin Ceran Elbistan Fen Lisesini ziyaret ederek ödül törenine katıldı.

Okul yönetimi tarafından başarılarından dolayı öğrenciler tebrik edilerek YKS sınavlarında da başarılı olmaları ve hayatlarında en güzel yerlerde olmaları dileklerinde bulunuldu.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğrencilerle bir süre gelecek hedefleri ve yükseköğrenim planları hakkında sohbet etti. Bayazıt, öğrencilere diğer sınavlarda başarı dileklerinde bulundu. Bayazıt, ilçemizi gururlandıran bu başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak bundan sonraki hayatlarında ve öğrenimlerinde başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Fen Lisesi öğrencilerinin bu güzel başarıları ve Türkiye derecelerinden dolayı Okul Müdürü Mikail Şahin nezdinde tüm müdür yardımcılarını ve okul personeline tebriklerini iletti.

Daha sonra Elbistan Fen Lisesi müdürlüğü tarafından hazırlanan ödüller, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve şube müdürleri tarafından öğrencilere takdim edildi.