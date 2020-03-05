15.Dönem Milli Selamet Partisi Milletvekili ve 1992 yılında belde statüsü kazanan İğde Mahallesi’nin ilk belediye başkanı Mehmet Pamuk (81) vefat etti. Uzun yılar boyunca çeşitli illerde vaizlik yaptıktan sonra 1973 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Pamuk, İğde’nin 1992 yılında belde statüsü kazanması ile yapılan ara seçimlerde İğde Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olmuştu. 1,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Pamuk, Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirdi.
Pamuk’un cenazesi, bugün Kahramanmaraş’ta Mahmu Esad Coşan Cami'inde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı ile Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedilecektir.
MSP eski milletvekili ve İğde’nin ilk belediye başkanı hayatını kaybetti
1973-1977 yılları arasında Milli Selamet Partisi’nden (MSP) milletvekili seçilen ve İğde Mahallesi’nin ilk belediye başkanı olan Mehmet Pamuk, 81 yaşında vefat etti.
05 Mart 2020 Perşembe 13:54
15.Dönem Milli Selamet Partisi Milletvekili ve 1992 yılında belde statüsü kazanan İğde Mahallesi’nin ilk belediye başkanı Mehmet Pamuk (81) vefat etti. Uzun yılar boyunca çeşitli illerde vaizlik yaptıktan sonra 1973 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Pamuk, İğde’nin 1992 yılında belde statüsü kazanması ile yapılan ara seçimlerde İğde Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olmuştu. 1,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Pamuk, Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirdi.
Mehmet Pamuk Hocama ALLAH'TAN rahmet,Ailesine ve yakınlarına Baş sağlığı Diliyorum.Mekanın Cennet olsun değerli hocam.
ALLAH RAHMET EYLESİN YÜZLERCE KİŞİYE EKMEK YEDİREN ŞEKER FABRİKASININ ELBİSTANA YAPILMASINDA BÜYÜK EMEKLERİ VARDI.
Merhum mehmet pamuk hocama Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargılasın Allahım sevenlerine sabırlar versin Allahım peygamberimize komşu etsin
ınnalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine baş sağlığı dilerim
Hz Allah cc rahmet eyleye yeri doldurulmayacak. Elbistanımıza Büyük hizmetleri olan mütevazi bir dava adamı ve baba dostumuz olan büyüğümüz ulemadan hocam mekanın cenneti ala makamın firdevs olsun .Aile ve dostlarının acısını paylaşıyoruz .