MSP eski milletvekili ve İğde’nin ilk belediye başkanı hayatını kaybetti

15.Dönem Milli Selamet Partisi Milletvekili ve 1992 yılında belde statüsü kazanan İğde Mahallesi’nin ilk belediye başkanı Mehmet Pamuk (81) vefat etti. Uzun yılar boyunca çeşitli illerde vaizlik yaptıktan sonra 1973 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Pamuk, İğde’nin 1992 yılında belde statüsü kazanması ile yapılan ara seçimlerde İğde Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olmuştu. 1,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Pamuk, Kahramanmaraş’ta yaşamını yitirdi.

Pamuk’un cenazesi, bugün Kahramanmaraş’ta Mahmu Esad Coşan Cami'inde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı ile Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedilecektir.





