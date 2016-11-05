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Motosikleti ile direğe çarpan genç hayatını kaybetti

Elbistan-Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin demir elektrik direğine çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1 kişi öldü.

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Motosikleti ile direğe çarpan genç hayatını kaybetti

Elbistan-Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin demir elektrik direğine çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1 kişi öldü.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan 18 yaşındaki Mehmet Marangoz, plakasız motosikleti ile İğde Mahallesi’ndeki evine dönmek istedi. Marangoz, Ekinözü-Elbistan karayolunun mahalle girişine geldiği sırada motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Marangoz, göğsüne ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan talihsiz genç, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Marangoz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Marangoz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Marangoz’un kazada hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ise, sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Tebernuş 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar versin Rabbim çok zor bir şey

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Sefa 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Alemdar güngör 2 ay önce

Allahım rahmet eylesin mekanın cennet olsun kardeşim

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mehmet 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabır versin.

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ERKAN EKİCİ 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin...

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mustafa pamuk 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.... Allah ailesine sabır versin...

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yunus emre eyril 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşAllah.

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