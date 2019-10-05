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Motosiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da, meydana gelen trafik kazasında park halindeki kamyonete çarpan sepetli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Hamza Akbaş Caddesi’nden şehir merkezi istikametine 46 APB 523 plakalı sepetli motosikleti ile ilerleyen 57 yaşındaki Durdu Mehmet G., yük indirmek üzere park edilen 46 ABB 368 plakalı kamyonete çarptı. Sürücü Durdu Mehmet G., çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşerek yaralandı. Talihsiz sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 




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Zzz 6 saat önce

Güzel park etmiş

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