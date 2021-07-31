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Motosiklet otomobile yandan çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet otomobile yandan çarptı: 1 yaralı
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Kaza, sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Caddesi’nden ilerleyen Suriye uyruklu Ahmet adlı gencin kullandığı 46 MA 3632 plakalı motosiklet, 7.sokaktan gelen Yakup Y. idaresindeki 46 LG 095 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarın ardından kazanın yaşandığı adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, otomobildekilerin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Motosiklet Otomobile Yandan çarptı: 1 Yaralı