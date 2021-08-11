Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Elbistan yönüne ilerleyen Mehmet T.’nin kullandığı 0F MH 4646 plakalı otomobile dönüş yaptığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram P.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.