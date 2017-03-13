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Motosiklet, otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Elbistan’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

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Motosiklet, otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
 Elbistan’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Battalgazi Mahallesi’nde Söğütlü Caddesi ile Paşalık Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Söğütlü Caddesi’nden Esentepe Mahallesi istikametine ilerleyen 16 yaşındaki Veysel T.’nin kullandığı plakasız motosiklet,  Paşalık Caddesi’nden dönüş yapmak isteyen E.B. idaresindeki 46 BK 698 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü tarafındaki kapı camı patlarken, motosikletin sürücüsü ise ağır yaralandı. Yaralı gence ilk müdahale kazayı gören vatandaşlarca yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Veysel T., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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