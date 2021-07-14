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Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

Ekinözü ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Duran Bağcı, 18 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti
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Ekinözü’nde 26 Haziran akşamında meydana gelen olayda, Mustafa Kuyucu (79) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, iddiaya göre freni tutmadığı için Yukarı İçmeler kavşağında savrularak önce refüje ardından da bahçe duvarına çarpmıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Nükhet Bağcı (45) olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Duran Bağcı (50) ile motosiklet sürücüsü Mustafa Kuyucu (79) ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Kuyucu, kazadan kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer kazazede Duran Bağcı ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Bağcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bağcı’nın cenazesinin, memleketi Ekinözü’nde toprağa verileceği bildirildi.

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