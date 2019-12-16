Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Eldelek Caddesi’nde sanayi sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kaan Aslan’ın kullandığı plakasız motosiklete, cadde üzerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücüsünün dengesini kaybettiği motosiklet, bir süre ilerledikten sonra kaldırıma çıkıp park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada, sürücü Aslan ile birlikte arkasında oturan Yusuf Ahmet Özer yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, motosiklete çarptığı iddia edilen otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.





