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Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Nurhak ilçesinde hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpan motosikletin 38 yaşındaki sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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Nurhak ilçesinde hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpan motosikletin 38 yaşındaki sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapıdere istikametinden gelen 38 yaşındaki Fatih Kara idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, önünde seyreden S.C.’nin kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna Nurhak ilçesi girişinde çarptı. Kazada, hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, talihsiz motosikletliyi hayata döndürme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Gümüşhane ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kara’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nurhak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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VATANDAŞ 1 hafta önce

ALLAH YARDIM ETSİN AİLESİNE

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