Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kümbet Mahallesi Sittihatun Caddesi ile Onikişubat Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sittihatun Caddesi üzerinde O.K.’nin kullandığı 37 EF 885 plakalı kamyonet ile Onikişubat Caddesi üzerinde B.A. idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.





