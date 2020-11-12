banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
banner17
banner43

Kaza, Kümbet Mahallesi Sittihatun Caddesi ile Onikişubat Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sittihatun Caddesi üzerinde O.K.’nin kullandığı 37 EF 885 plakalı kamyonet ile Onikişubat Caddesi üzerinde B.A. idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Ile Kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı