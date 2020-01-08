Moldovalı gelin Afşin’de Müslümanlığı seçti

Afşin’den çalışmak için Almanya’ya giden Emrah Çoban, Moldova vatandaşı Bişa Nicolea ile tanışarak evlendi. Daha sonra eşiyle birlikte Afşin’e gelen Bişa Nicolea İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin İlçe Müftülüğüne başvuran Bişa, Müftü Hayrullah Balta şahitliğinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük makamında düzenlen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bişa, adını Meryem olarak düzeltti. İslam’ı seçen Meryem Çoban’ı kutlayan Afşin Müftüsü Hayrullah Malta, “Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan dolayı kutluyorum" dedi.

Yıldırım, daha sonra Meryem Çoban’a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını kıydı.