Modelce Halı Mobilya, yeni yerinde hizmet veriyor

Elbistan’da uzun bir süredir faaliyet gösteren Modelce Halı Mobilya mağazası yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı Şehit İsrafil Kargı Parkı Karşısında bulunan yeni yerine taşınan Modelce Halı Mobilya, Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

İşletme sahibi Azat Kahraman, ilerleyen zamanlar içerisinde görkemli bir açılış yapacaklarını belirterek şunları söyledi: