Modelce Halı Mobilya, yeni yerinde hizmet veriyor

Elbistan’da uzun bir süredir faaliyet gösteren Modelce Halı Mobilya mağazası yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.
Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı Şehit İsrafil Kargı Parkı Karşısında bulunan yeni yerine taşınan Modelce Halı Mobilya, Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.
İşletme sahibi Azat Kahraman, ilerleyen zamanlar içerisinde görkemli bir açılış yapacaklarını belirterek şunları söyledi:
“Hizmet vermeye başladığımız günden bu yana sektörde çağdaş güvenilir ve yenilikçi mağazacılık hizmet anlayışı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Mağazalarımızı halı, mobilya ve tüm ev aksesuarlarını her bütçeye uygun alternatif ödeme yöntemleriyle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Modelce Halı Mobilya mağazaları olarak, vatandaşlarımızın bize olan güveniyle hızla ve kararlılıkla büyümeye devam ediyoruz. Tüm halkımızı yeni mağazalarını gezmeye ve görmeye davet ediyorum.”