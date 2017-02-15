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Miss Chicken yeni lezzetler sunuyor

Lezzetli fast food ürünleri ile Elbistan halkının damak zevkine hitap eden Miss Chicken, menüsüne birbirinden lezzetli pizza çeşitlerini ekledi.

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Miss Chicken yeni lezzetler sunuyor

Lezzetli fast food ürünleri ile Elbistan halkının damak zevkine hitap eden Miss Chicken, menüsüne birbirinden lezzetli pizza çeşitlerini ekledi.

Ceyhan Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Eren İş Merkezinde Elbistan halkının damak zevkine dünya mutfaklarından farklı lezzetler sunan Miss Chicken, menüsünü genişleterek birbirinden lezzetli pizza çeşitleri ile hizmet vermeye devam ediyor.

            İşletme sahipleri Özhan Okay ve Oğuzhan Zeynel, Elbistan halkının damak zevkine dünya mutfağından farklı lezzetler sunduklarını ve menülerini daha da genişlettiklerini belirterek şunları söylediler:

 “İşletmemizde fast food yiyecekler, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra özel salata çeşitleri, makarna çeşitleri, ev yapımı çifte kavrulmuş mantı ve Exclusive dünya lezzetlerini özel soslarla et ve tavuğu harmanlayarak Elbistan halkının damak zevkine sunuyoruz. Menümüze eklediğimiz birbirinden lezzetli pizza çeşitlerinin yanı sıra tavuk sac tava, et sac tava ve özel bir lezzet olarak miss sac tava çeşitlerini de Elbistan halkının beğenisine sunuyoruz. Ayrıca dev ekranda maç keyfi sunuyoruz. Çocuk oyun alanı bulunan ferah bir ortamda deneyimli personellerimiz ve kaliteli hizmet anlayışımızla Elbistan halkına hizmet vermeye devam ediyoruz.”

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