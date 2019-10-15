Mısırda biçerdöver biçim fiyatları belirlendi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçede oldukça geniş bir alanda ekimi yapılan cin mısırı ve danelik mısır hasadında biçim fiyatı karmaşası yaşanmaması için ilk kez fiyat belirleme yöntemine gittiklerini söyledi. Oda meclis üyelerinin katıldığı toplantı sonunda alınan karara göre, danelik mısır biçimi için dönüm başına 32 TL, cin mısırı (patlak mısır) için de dönüme 30 TL biçim fiyatı belirlediklerini kaydeden Başkan Bulut, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Başkan Bulut, şunları söyledi:

“İlçemizde 2019 yılı mısır Hasat Mevsimi başladığından, Oda Yönetim Kurulunun 15.10.2019 tarih ve 16 nolu kararı gereğince toplanarak mısır biçim fiyatları olarak 1 dönüm danelik mısır biçim fiyatı 32 TL, 1 dönüm cin mısırı biçim fiyatı 30 TL olarak belirlenmiştir.”

Oda olarak daha önceden sadece hububat için biçim fiyatı belirlediklerini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Elbistan Ovası, hem patlak mısır dediğimiz cin mısırında hem de danelik mısır yetiştiriciliğinde hatırı sayılır bir konuma ulaştı. Şuanda da hasat sezonu başladı. Çiftçilerimizin, biçerdöver esnafı ile biçim fiyatı noktasında anlaşmazlığa düşmemesi ve fiyat karmaşasının oluşmaması için bu sene ilk kez mısırda da biçim fiyatı belirledik. Tabii, bizim belirlediğimiz rakamların haricinde tarlanın uzaklığı ya da durumuna göre özel fiyatlar olabilir. Bu fiyatlar, çiftçi ile biçerdöver esnafı arasındadır. Bu şekildeki özel fiyatlar, bizim açıkladığımız rakam için bağlayıcı değildir. Tüm çiftçilerimize bol, bereketli ve kazasız belasız bir hasat sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.