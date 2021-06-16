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Mısır üreticilerine yaprak piresi uyarısı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde ilçedeki mısır tarlalarında yaprak piresinin görülmeye başlandığı bildirildi.

Mısır üreticilerine yaprak piresi uyarısı
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Mısırda verim kaybına yol açan bu zararlı ile mücadele edilmesini isteyen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, “Mısır ekimi yapan üreticilerimizin ürünlerinde verim kaybı yaşamaması ve ekonomik zarara uğramaması için ekonomik zarar seviyesine ulaşan bölgelerde bu zararlılarla mücadele etmesi büyük önem taşımaktadır” uyarsını yaptılar.

Görevliler, yaprak pirelerinin yoğun olarak görüldüğü mısır tarlası sahiplerinin mutlaka ilaçlama yapması gerektiği tavsiyesinde bulundular.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, bitki doku ve damarlarında bitki özsuyunu emerek beslenen bu zararlı ile ilaçlama hakkında bilgi almak isteyen ya da zirai ilaç reçetesi yazdırmak isteyen üreticilerin müdürlüğe başvurmalarını istediler.

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Mısır üreticilerine Yaprak Piresi Uyarısı