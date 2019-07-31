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Mısır tarlasında 228 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’ndeki mısır tarlasında yaptıkları aramada 228 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mısır tarlasında 228 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’ndeki mısır tarlasında yaptıkları aramada 228 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ekimine yönelik olarak düzenledikleri operasyonda ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde bulunan mısır tarlasında arama yaptı. Aramada, tarla içerisinde 228 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan L.H.D., işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen Hint kenevirlerinin ise imha edileceği bildirildi.


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Duyarlı Vatandaş 3 hafta önce

kardeşim şayet Avrupaya Amerikaya israile satılıyorsa bırakın yetiştirilip gönderilsin oralara onlar nasıl buralara değişik yollarnan her türlü hastalığı hatta kısırlaştırmaya bile çalışıyorlar bizde onları uyuşturucuynan uyutak nolur sanki

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Serkan 3 hafta önce

Bu lanet yetiştirene de satana da kullanan a da hayır getirmez devletin ve Allah ın men ettiği işten uzak durmak lazım Allah a karşı gelinmez devlete ihanet edilmez en ağır cezayı alırlar umarım

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osman Yücel 3 hafta önce

Kardeşim esrarın önünü kesiyorsunuz ama bu illeti bulamayan bağımlı gençleri her yerde görüyoruz bonsai ateş buz hap viki eroine düşüyorlar buna çare ceza evi diyorsunuz ama degil bu çocuklar halka kazandırılmalı merhametsiz olmayın

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