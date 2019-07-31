Mısır tarlasında 228 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’ndeki mısır tarlasında yaptıkları aramada 228 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ekimine yönelik olarak düzenledikleri operasyonda ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde bulunan mısır tarlasında arama yaptı. Aramada, tarla içerisinde 228 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan L.H.D., işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen Hint kenevirlerinin ise imha edileceği bildirildi.