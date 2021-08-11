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Mısır tarlasına giren otomobil devrildi: 2 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mısır tarlasına girdikten sonra devrildi. Kazada ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mısır tarlasına giren otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AN 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir mısır tarlasına girerek ters döndü. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki sürücüler ve vatandaşlar koştu. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Mısır Tarlasına Giren Otomobil Devrildi: 2 Yaralı