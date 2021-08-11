Mısır tarlasına giren otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AN 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bir mısır tarlasına girerek ters döndü. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki sürücüler ve vatandaşlar koştu. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.