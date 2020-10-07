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Mısır biçim fiyatları belli oldu

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçede oldukça geniş bir alanda ekimi yapılan cin mısırı ve danelik mısır hasadında biçim fiyatının belirlendiğini söyledi.

Mısır biçim fiyatları belli oldu
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İlk defa geçtiğimiz yıl mısırda biçim fiyatını belirleme yöntemine gittiklerini hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin ve biçerdöver esnafının mağdur olmaması için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Başkan Bulut, “Hem patlak mısır dediğimiz cin mısırında hem de danelik mısırda hasat başladı. Oda olarak daha önceki dönemlerde mısır biçimi fiyatında herhangi bir fiyat politikamız olmamıştı. Ancak ekim alanlarının artması nedeniyle ilk kez geçtiğimiz yıl fiyat belirlemiştik. Bu yıl da aynı şekilde biçim fiyatları odamız tarafından belirlendi. Çiftçilerimizin, biçerdöver esnafı ile biçim fiyatı noktasında anlaşmazlığa düşmemesi ve fiyat karmaşasının oluşmaması en büyük arzumuz. Tabii, bizim belirlediğimiz rakamların haricinde tarlanın uzaklığı ya da durumuna göre özel fiyatlar olabilir. Bu fiyatlar, çiftçi ile biçerdöver esnafı arasındadır. Bu şekildeki özel fiyatlar, bizim açıkladığımız rakam için bağlayıcı değildir” dedi.

Biçim fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla artışa gidildiğini kaydeden Başkan Bulut, “Danelik mısırı biçim fiyatı 35, cin mısırı (patlak mısır) biçimi ise 33 TL’de karar kılındı. Geçtiğimiz yıla oranla biraz artış yapıldı. Bu da girdi fiyatlarının etkisi ile oldu. Tüm çiftçilerimize bol, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz” ifadelerini kullandı.


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