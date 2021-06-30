Minik Sidar’ın ölümüne yol açan düğün magandasına 25 yıl hapis

3 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı Koçovası Mahallesi’ndeki bir düğün merasiminde meydana gelen olayda, rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden biri 3 yaşındaki Sidar Fırat’a isabet etmişti. Minik Sidar, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden M.Ö, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Olayın ardından Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık M.Ö. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.