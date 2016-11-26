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Minik öğrencileri şekerin yolculuğunu öğrendiler

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri, anaokulu öğrencilerine şekerin yolculuğu hakkında bilgi vererek, şeker pancarının tarladan fabrikaya, oradan da sofralara uzanan üretim serüvenini anlattılar.

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Minik öğrencileri şekerin yolculuğunu öğrendiler

            Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri, anaokulu öğrencilerine şekerin yolculuğu hakkında bilgi vererek, şeker pancarının tarladan fabrikaya, oradan da sofralara uzanan üretim serüvenini anlattılar.

Elbistan Sevgi Anaokulu’nda düzenlenen eğitime katılan çocuklar, her gün yedikleri binlerce üründe kullanılan şekerin üretim yolculuğunu öğrendiler.

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisi Oğuz Gültekin ve Nuray Hiçyılmaz, anaokulu öğrencilerine şeker pancarı tarımı, üretimi, tarladan sofraya,  tüketimine kadar olan süreçleri çocukların anlayacağı düzeyde resimler, videolar, animasyonlar ve boyamalarla anlattılar.

Böylece minik öğrenciler hem şekerpancarını tanımış oldu, hem de tarladan sofraya şekerin serüveni konusunda bilgi sahibi oldular. Program sonunda ise miniklerin sorduğu sorular cevaplandırıldı.

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