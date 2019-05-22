Minik öğrencilerden anlamlı destek

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İyilik-Der arasında yapılan protokol ile okullarda tanıtım ve yardım çalışmalarına başlayan İyilik-Der’e ilk destek Papatyam Anaokulu’ndan geldi.

Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler’in teşvik ve desteğiyle, okul bünyesinde başlatılan kampanyaya okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Başlatılan yardımlaşma kampanyasına öğrenciler ve öğretmenler gıda paketi ile bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara dağıtılmak üzere, toplanan gıda paketleri ve giyim eşyaları İyilik-Der yöneticilerine teslim edildi.

Elbistan İyilik-Der Kadın Temsilcisi ve Yetim Komisyon Başkanı Fazilet Seviç ve Kadınlar Sorumlusu Mürevvet Pak, desteklerinden dolayı Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler’e teşekkür ettiler.