Minik öğrenciler ve velilerden Cumhuriyet Bayramı programı

Velilerin de sahne aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Final Okulları konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Hacı Mehmet Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını 15 Temmuz Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç yaptı.
Okul Müdürü Doğuç’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenci velilerinden oluşan koronun seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.
Velilerden oluşan koronun ardından sahne alan minik öğrenciler, ilk önce günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdiler. Minik öğrenciler daha sonra hazırladıkları gösterileri sergilediler.
15 Temmuz Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.