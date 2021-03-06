Minik Ayşe’nin hayatını değiştiren ameliyat

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemiz hastanesinde önemli teşhis, tedavi ve ameliyatlar devam ediyor. Hastanemizde her geçen gün yeni teçhizatla güçlendiriyor bu sayede hasta ve hasta yakınlarımızı başka hastaneler aramama noktasına getiriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen ameliyat sonucu işitebilir ve konuşabilir duruma gelen Ayşe kızımızın ve ailesinin sevinci bizim de sevincimizdir” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren KSÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsrafil Orhan, “Her yıl dünyaya gelen bin bebekten 3’ü işitme engelli. İşitme engelli çocuklar duyamadıkları için konuşamıyorlar. Gülfidan ve Zekeriya Pamuk çiftinin 5 yaşındaki işitme engelli kızı Ayşe’nin iki yıl önce hastanemizde tedavisine başladık. Ayşe, Kahramanmaraş’ta ilk kez uygulanan ‘Koklear İmplant’ ameliyatı ile artık hem duyuyor, hem de konuşabiliyor” dedi.

‘Koklear İmplant’ ameliyatının Kahramanmaraş’ta ilk kez yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Orhan, “Yaklaşık iki yıl önce Ayşe kızımıza Kahramanmaraş’ta ilk kez ‘Koklear İmplant’ ameliyatı yapmıştık. Ameliyatımız çok şükür sıkıntısız geçmişti. Sonrasında Ayşe kızımız eğitim almaya başladı. Özellikle ailesinin yardımıyla ve ilgisiyle şimdi konuşmaya başladı, kelimeleri söylemeye başladı. ‘Anne’ ‘baba’ diyebilmesi ailesi için de bizim için de gerçekten çok büyük bir mutluluk. Biz de bu sevinci üniversitemizle ve tüm halkımızla paylaşmak istedik. Bu tür ameliyatların ülkemizde üniversite hastanelerinde yapılabiliyor olması gerçekten sevindirici bir olay. Tüm devlet büyüklerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ayşe kızımız doğuştan işitme engelli bir kızımızdı. Çocuklar işitemediği için konuşamıyor tabi. Ama şu anda sesleri algılayabiliyor. Annesi babası çağırdığında rahatlıkla dönüyor” diyen Prof. Dr. Orhan, “Ayşe şu an ‘anne, baba, abi’ diyebiliyor, hatta arkadaşlarının isimlerini söylüyor. Arkadaşlarıyla oynuyor. İnşallah ileriki süreçte ailesinin de ilgisiyle, eğitimle daha da iyi konuşacak. Cümleleri daha iyi kuracak” ifadelerini kullandı.

‘Koklear İmplant’ tedavisinin önemine ve tedavinin devlet destekli ücretsiz olduğuna değinen Prof. Dr. Orhan, “Maalesef bu çocuklar topluma kazandırılamıyor, akranlarından geri kalıyor. Ama ‘Koklear İmplant’ cihazı takıldığı zaman akranlarıyla oynuyor, okula gidiyorlar. Ve ilerleyen dönemde akranlarıyla eşit düzeyde eğitimlerini görüp topluma kazandırılmış oluyorlar. İşitme engeli görülme oranı binde 3 civarında. Daha önce bu ‘Koklear İmplant’ ameliyatı Türkiye’de daha çok büyük illerde yapılıyordu. Ama şu anda devletimiz bu implant ameliyatını ödüyor, devletimizin de desteğiyle neredeyse her üniversitede yapılır hale geldi. Maddi açıdan sadece ailenin karşılayabileceği bir yük değil, bu maliyetli bir ameliyat ve cihaz. Ama devletimiz bu implant ücretini ödüyor. Hasta ve hasta yakınları hiçbir ücret ödemeden bu ameliyatı olabiliyor” dedi.

Anne Gülfidan Pamuk ve baba Zekeriya Pamuk, ameliyatın başarılı geçmesinden ve çocuklarının sağlığına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilgilerinden dolayı Prof. Dr. İsrafil Orhan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.













