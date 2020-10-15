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Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 46 S 2056 plakalı servis minibüsü, Çatova Mahallesi yakınlarında 77 yaşındaki Veli Boran’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Boran’ı yaşama döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. Boran’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hacı Hasanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Boran’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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