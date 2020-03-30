Minibüsler, koronavirüse karşı ilaçlandı

Koronavirüs (Covid-19) Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederken, salgın ihtimallerine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Elbistan’da da Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından il merkezi ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüsler ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, “Dünyada salgın haline gelen ve ülkemizde de görülen Covid-19 hastalığı sebebiyle halkımızın, il merkezi ile mahallelerden ilçeye geliş gidişlerinde kullandığı minibüsler de dezenfeksiyon işlemi başlattık. Bunun sebebi söz konusu virüsün özellikle temasla bulaşan bir virüs olması. İnsanlarımızın işte ellerine sürdükleri minibüsler olsun, oturma yerleri, minibüs içindeki tüm mekanlar, şoförlerimizin bulunduğu yerler dahi ilaçlanıyor” dedi.

Başkan Atalay, “Minibüs sürücülerimize aynı zamanda araç kapasitelerinin yarısı kadar yolcu almaları ve mesafe kuralına uymaları noktasında da gerekli hatırlatmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.