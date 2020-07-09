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Mini Kitap Kırtasiye yeni yerinde hizmette

Elbistan’da uzun yıllardır hizmet veren Mini Kitap Kırtasiye, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Mini Kitap Kırtasiye yeni yerinde hizmette
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Mini Kitap Kırtasiye,  Ceyhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Candargazi İşhanı arkasında geniş ürün yelpazesiyle, hizmet vermeye devam ediyor.

Kırtasiye adına her şeyin bulunabileceği Mini Kitap Kırtasiye, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine ilkeli ve kaliteli hizmet sunuyor.

30 yıldır Elbistan’da hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Alpay Erdal, “Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verebilmek adına zengin ürün yelpazesine sahip geniş ve ferah yerimizde vizyon ve misyonumuzla halkımıza hizmet vermemin mutluluğu içerisindeyiz. Kırtasiyeden büro malzemelerine kadar geniş ürün yelpazemizle müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına Ceyhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Candargazi İşhanı arkasındaki yeni yerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimizde; kırtasiye ürünlerinin yanı sıra özel sektörün, eğitim camiasının ve kamu kurum-kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik büro malzemeleri, Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra soru bankaları, farklı yayın gruplarından yüzlerce kaynak kitap çeşidini, nezih bir ortama sahip kitap reyonlarımızda bulabilirsiniz. 30 yıllık tecrübemiz, kaliteli, güler yüzlü hizmet anlayışıyla yeni yerimizde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

 


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Mini Kitap Kırtasiye Yeni Yerinde Hizmette
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Hakan SARI 4 hafta önce

Hayırlı olsun kardeşim. Çok kazan çok vergi ver.Hayırlı işler.

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