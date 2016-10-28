Mimarlar Odası’nda görev değişimi

Kahramanmaraş Mimarlar Odası Elbistan Temsilciliği’ne Mimar Sercan Baloğlu atandı.

Atama öncesinde, Mimarlar Odası Elbistan Temsilciliği tarafından İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Veli Çiftaslan’ın da katılımıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure ikramı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Veli Çiftaslan, odanın Elbistan Temsilciliğinde görev değişikliğine gidildiğini söyledi.

Mimar Sercan Baloğlu’nun Elbistan Temsilcisi olarak atandığını belirten Çiftaslan, “Bundan sonraki süreçte hep beraber Kahramanmaraş’ımız için çalışacağız. Görevimizi ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Sercan Baloğlu’na yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.