Mimari Estetik Komisyonu saha çalışmalarına başladı

Komisyon toplantısı sonrası Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla şahsi müracaatları inceleyerek, dış cepheler ile alakalı olarak da komisyon çalışmalarımızı başlattık” denildi.

Gürbüz; “Yeşil ve yaşanabilir bir Elbistan hayalini gerçekleştireceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ile birlikte Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programında “ yeşil ve yaşanabilir şehirler” hedefi kapsamında çalışmalara başlandığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu güzergahları ile birlikte ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde cadde ve sokak bazında değerlendirmeler yaptık. Çevre dostu sokak tespitimiz için komisyon üyelerimizin saha çalışması yapmasına ve bir sonraki toplantıda bunların değerlendirilmesi kararını aldık. Hedefimiz yaşanabilir tertemiz, düzenli ve yeşil bir Elbistan’ın oluşmasıdır. Kentin tarihi dokusu, mimarisi ve düzenli bir yerleşim alanının yanı sıra, şehrin siluetinin korunması ve rekreasyon alanları oluşturarak daha güzel, daha temiz bir Elbistan’ı inşasını sağlayarak yeşil ve yaşanabilir bir Elbistan hayalini gerçekleştireceğiz.

Elbistan tarihiyle, konumuyla, doğal güzellikleri ile çok özel bir şehir. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Elbistan’a Kent ormanı ve Tabiat parkı yapacağız” şeklinde konuştu.