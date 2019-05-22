Mimari Estetik Komisyonu kuruldu

Komisyonla ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, “Şehrimiz tarihi dokusu ile özel bir yer, tarihi binalarımızı koruyacağız. Yeni yapılarımızda ise şehrimize yakışan estetiği sağlayacağız” dedi.

Mimari Estetik Kurulu'nun, mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaya çalışacağı belirtildi. Mimari Estetik Kurulu belediyeden seçilen iki üyenin yanı sıra Mimarlar Odasından da seçilen toplam 9 kişi ile görev yapacak.

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren kuruldan sonra açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mimari Estetik Kurulu’nun kentin görüntüsünü bozan yapıların denetimi, yeniden dizaynı, boyanması ve şekillendirilmesi gibi daha birçok konuda yetkili olacağını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Tarihi binalarımızın uygun şekilde restore edilmesinden, sokak siluetlerinin korunmasına kadar detaylı çalışmalar yapacağız. Şehrimize daha nitelikli rekreasyon alanları kazandıracağız. Bugün şehrimizde sokak levhalarımızın bile ne kadar düzensiz olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi komisyonumuz tarafından düzenlenecek” değerlendirmesini yaptı.

Gürbüz: “Ruhsat alırken, ağaç dikecekler”

Yeni yapı yapacak firma ve şahısların ruhsat alma aşamasında fidan dikmesi konusunda da bir uygulama başlatacaklarını belirten Başkan Gürbüz “ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadisi Şerifi ile bize çok net bir mesaj vermiş. Ruhsat alacak olan vatandaşlarımıza böyle bir uygulama düşündük. Yeşilimiz ile rekreasyon alanlarımız ile daha nefes alan bir şehir olacağız. Şehrimiz çok özel bir şehir. Ülkemizde yetişen bazı endemik bitki türlerinin yetiştiği yerlerimiz var. Orman Genel Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz sürüyor. Elbistan bir kent ormanı bir tabiat parkı yapacağız” ifadelerini kullandı.



