banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mimari Estetik Komisyonu kuruldu

İlçenin güzel, hoş ve daha estetik görünmesine dönük çalışmalar yapmak üzere Elbistan Belediyesi bünyesinde Başkan Mehmet Gürbüz’ün teklifiyle Mimari Estetik Komisyonu kuruldu.

Mimari Estetik Komisyonu kuruldu

Komisyonla ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, “Şehrimiz tarihi dokusu ile özel bir yer, tarihi binalarımızı koruyacağız. Yeni yapılarımızda ise şehrimize yakışan estetiği sağlayacağız” dedi.

Mimari Estetik Kurulu'nun, mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaya çalışacağı belirtildi. Mimari Estetik Kurulu belediyeden seçilen iki üyenin yanı sıra Mimarlar Odasından da seçilen toplam 9 kişi ile görev yapacak.

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren kuruldan sonra açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mimari Estetik Kurulu’nun kentin görüntüsünü bozan yapıların denetimi, yeniden dizaynı, boyanması ve şekillendirilmesi gibi daha birçok konuda yetkili olacağını söyledi.

Başkan Gürbüz, “Tarihi binalarımızın uygun şekilde restore edilmesinden, sokak siluetlerinin korunmasına kadar detaylı çalışmalar yapacağız. Şehrimize daha nitelikli rekreasyon alanları kazandıracağız. Bugün şehrimizde sokak levhalarımızın bile ne kadar düzensiz olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi komisyonumuz tarafından düzenlenecek” değerlendirmesini yaptı.

 Gürbüz: “Ruhsat alırken, ağaç dikecekler”

 Yeni yapı yapacak firma ve şahısların ruhsat alma aşamasında fidan dikmesi konusunda da bir uygulama başlatacaklarını belirten Başkan Gürbüz “ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadisi Şerifi ile bize çok net bir mesaj vermiş. Ruhsat alacak olan vatandaşlarımıza böyle bir uygulama düşündük. Yeşilimiz ile rekreasyon alanlarımız ile daha nefes alan bir şehir olacağız. Şehrimiz çok özel bir şehir. Ülkemizde yetişen bazı endemik bitki türlerinin yetiştiği yerlerimiz var. Orman Genel Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz sürüyor. Elbistan bir kent ormanı bir tabiat parkı yapacağız” ifadelerini kullandı.

 

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119