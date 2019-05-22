Mimari Estetik Komisyonu kuruldu

Komisyonla ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, “Şehrimiz tarihi dokusu ile özel bir yer, tarihi binalarımızı koruyacağız. Yeni yapılarımızda ise şehrimize yakışan estetiği sağlayacağız” dedi.
Mimari Estetik Kurulu'nun, mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamaya çalışacağı belirtildi. Mimari Estetik Kurulu belediyeden seçilen iki üyenin yanı sıra Mimarlar Odasından da seçilen toplam 9 kişi ile görev yapacak.
İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren kuruldan sonra açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mimari Estetik Kurulu’nun kentin görüntüsünü bozan yapıların denetimi, yeniden dizaynı, boyanması ve şekillendirilmesi gibi daha birçok konuda yetkili olacağını söyledi.
Başkan Gürbüz, “Tarihi binalarımızın uygun şekilde restore edilmesinden, sokak siluetlerinin korunmasına kadar detaylı çalışmalar yapacağız. Şehrimize daha nitelikli rekreasyon alanları kazandıracağız. Bugün şehrimizde sokak levhalarımızın bile ne kadar düzensiz olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi komisyonumuz tarafından düzenlenecek” değerlendirmesini yaptı.