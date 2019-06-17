Milyonluk arsaya alıcı çıkmadı

Elbistan şehir merkezinde kalan kamu arazilerinin en büyüklerinden biri olarak gösterilen eski TEDAŞ’a ait eski bina ve 2,5 dönüm alana sahip taşınmazın ihalesi, alıcı çıkmadığı için iptal edildi. Söz konusu arsanın satışı için 16 Mayıs’ta ihale düzenlenmesi öngörülmüştü.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elbistan’ın şehir merkezindeki en büyük kamu arazilerinden biri olan TEDAŞ eski binasını da içinde barındıran 2,5 dönümlük arsanın satışı için ilk ihalenin 8 Ocak 2019’daki düzenleneceğini duyurmuştu. İlk ihale sürecinde, ilçe merkezinde kamuya ait sosyal donatı alanlarının azlığı nedeniyle satışı kamuoyunda tepki çeken arsanın ihalesi, 11 Şubat 2019 tarihine ertelemişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu tarihten önce yayımladığı ilanla satışın 16 Mayıs 2019’a ertelendiğini açıklamıştı. 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılması planlanan ihalenin, alıcı çıkmadığı için iptal edildiği öğrenildi.

Elbistan’a bağlı Güneşli mahallesinde 50 ada, 49 parseldeki 2,5 dönümlük taşınmazın, üzerindeki yapılarla birlikte bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemi ile özelleştirileceği belirtilmişti. Söz konusu arsa ve üzerindeki binalar için 65 bin TL geçici teminat istenirken satış miktarının ise milyonları bulacağı ifade edilmişti.

Söz konusu arsanın satışı ile ilgili tasarrufun ait olduğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, ihale sürecini yeniden başlatıp başlatmayacağı ile ilgili bir bilgiye ulaşamadı.















