Milli Tarım Modeli’nde 5 ürün desteklenecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen “Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli” kapsamındaki havza/ilçe bazında desteklenecek ürünler, Elbistan için arpa, buğday, danelik mısır, nohut ve yem bitkileri olarak belirlendi.

“Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamındaki havza bazında desteklenecek ürünlerin dağılım belirlendi. Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi- sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı ve yem bitkilerinden oluşan 19 ürün bazında değerlendirme yapıldı.

Söz konusu ürünlerle ilgili olarak istatistiki veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il ve ilçelerdeki kamu, STK ve üniversitelerin teklifleri dikkate alınarak 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonucunda 941 havza/ilçe bazında dağılımı belirlendi.

Tarım faaliyetlerinin planlama çerçevesinde yapılması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 941 tarım havzasının ürün listeleri yayınlandı.

2017 sezonunda uygulamasına geçilecek bu modelde Elbistan’da 5 ürün desteklenecek. Arpa, buğday, danelik mısır, nohut ve yem bitkileri destekleme modeli içerisinde yer alacak.



