Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, törenle anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 80. Yıldönümünde bir anma programı düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile hazırlanan anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programın açılış konuşmaları bölümünde ilk olarak kürsüye çıkan Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Dönmez, Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ilişkin bilgiler aktardı.

Daha sonra kürüyse gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Mehmet Akif Ersoy’un özellikle gençler tarafından çok iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizerek, gençlerin milli ve manevi duygularla yüklü yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli Müftü Ali Maraşlıgil ise yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un sadece İstiklal Marşı’nın yazarı bir Milli Şair olarak anılmasından ziyade, yaşayış tarzının da öğrenilmesi ve manevi dünyasının da anlatılması gerektiğini söyledi.

Son olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı konuşmada salonu dolduran gençleri coşturdu.





Başkan Erkoç, yaptığı konuşmada, “İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Mehmet Akif Ersoy milli mücadelenin mihenk taşıdır. Cephede amansız bir mücadele veren askerlerimiz, yüreğindeki iman ve Akif’in ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hakk yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ sözlerinden aldığı ilhamla güç bulmuştur. Mehmet Akif, şehir şehir gezmiş ‘Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ diyerek halkı işgal altındaki vatanı müdafaaya çağırmıştır. Bugün söylemekten ve söylenmesinden gurur duyduğumuz İstiklal Marşı, Akif’in milletiyle ve vatanıyla bütünleşmesinin en somut kanıtıdır. İstiklal Marşımız, dikenli yollardan zafere giden şanlı mücadelemizi anlatan; dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan eşsiz bir fenerdir. Mehmet Akif, sadece şair değil, Kurtuluş Savaşını on kıtaya sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel bir şekilde dile getiren şahsiyettir. Kurtuluş Savaşını İstiklal Marşı ile adeta abideleştirmiş bir vatansever olan Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve yaşama tarzı aynı zamanda örnek vatandaşın tanımıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz programlarla gençlere Akif’in örnek yaşamını ve eserlerini anlatmaya çalışıyoruz.

Biz tıpkı Mehmet Akif’in özlemini çektiği gibi geçmişimizden aldığımız dersle, ilhamla, aşkla, inançla geleceğe yürüyen bir milletiz. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi gençlerimizin, milletimizin ülkesine bayrağına sahip çıkışı, Çanakkale de, Anadolu da akan kanların suladığı fidanların bu gün meyveye durduğunu bize gösterdi. O gece bu milletin dik duruşu Asımın neslinin bir hayal değil, bir hakikat olduğunu gösterdi. Vatan-millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’nı Türk Milletine hediye eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hiçbir zaman milletimizin gönlünden çıkmayacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha hürmet, rahmet ve şükranla anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Büşra Demir’in yazıp yönettiği ve Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oratoryo salonu dolduran gençler tarafından ilgi ile izlendi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer ilgililer, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldılar.

Programın en sonunda bütün salon ayağa kalktı ve hep birlikte gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okudular.



