Milli mücadelenin 100.yılında Kahramanmaraşlılar buluştu

Programa Konya Kahramanmaraş ve İlçeleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Cücük, Dernek Kurucu Başkanı Sadi Güneş, Dernek Sekreteri Mustafa Yeleğen, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ahmet Göztaş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Abdullah Gündüz, Konya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar ve davetliler katıldı.

Tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Kahramanmaraş’ın kurtuluşuyla ilgili sinevizyon gösterisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı kahramanlık ve milli türküleri seslendirdi.

Programın açılışında konuşan Konya Kahramanmaraş ve İlçeleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Cücük Kahramanmaraş’ın milli mücadelede zafere ulaşılacağını gösteren kendi kendini kurtaran şehir olarak adını dünya tarihine altın harflerle yazdırdığını belirterek, “Artık her şey bitti denilen yerde, biz varsak hiçbir şey bitmemiştir diyerek her şeyin yeniden başladığı duygusunu gönüllerde uyandırırlar. İşte o şehirlerden birisi de Kahramanmaraş’tır. İnancın ve fedakârlığın karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren işgale karşı tek yürek olmanın öncüsü olarak milli mücadelede zafere ulaşılacağını gösteren kendi kendini kurtaran şehir olarak adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran Anadolu’nun kaderini değiştiren bir şehir olan Kahramanmaraş, cesaretiyle gözünün o kararlığıyla, çalışkanlığıyla, destanlara konu olan Maraş, gönül dünyasının zenginliğiyle de ülkemizde apayrı bir yere sahiptir.

Maraş Türkiye’nin kalem kaşıdır, Maraş Türkiye’nin köşe taşıdır ve Maraş tarihleri inşa ettiren Koca Sinanların ustabaşıdır. Yaklaşık bir asır yıl önce Anadolu’nun kurtuluş fitilinin ateşlendiği bugün ise 100 yılını kutladığımız istiklalden- istikbale giden yolda bizlere miras bırakılan bu toprakları emin adımlarla geleceğe taşımanın huzuru içindeyiz, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet, şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şimdi bizler ise ecdadımızdan aldığımız bu yürekli ve onurlu iradeyi, şehrimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları, milletimizin refahı ve mutluluğu için gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bugünde ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara ve yapılan hesaplara karşı 100 yıl önce olduğu gibi, en güçlü birlik ve beraberlik örneğini milletimizle birlikte her zaman olduğu gibi bizler sergileyeceğiz” dedi.

Diğer konuşmacıların ardından Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği ünlü Şair Abdurrahim Karakoç’un torunu Muhammed Alaz Karakoç dedesinin şiirini okudu.



