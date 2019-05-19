Milli mücadelenin 100.yıldönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′da Samsun’a ayak basmasıyla milli mücadele meşalesinin yakılmasının yüzüncü yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Yılmaz, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve ay yıldızlı bayrağımız göndere çekildi. Şiir okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Elbistan İMKB Fen Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Kızılkaya yaptı.

Kızılkaya, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli duygular içerisinde Samsun’a attığı ilk adım, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs’ın 100.yıldönümünde vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın gölgesi altında susmayan ezanlarımızla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne, ecdadına, değerlerine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. 19 Mayıs 1919’da vatanımızı bölmek, devletimizi yok etmek isteyen emperyalist sömürgecilere karşı bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreleri ile kurtuluş savaşını milletiyle birlikte sürdürmüş; çok büyük mücadelelerden sonra ona inanan milletiyle birlikte büyük bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, kazanılan bu zaferin her daim devam etmesi, vatanımızın kalkınması, geleceğimizin teminatı için gençlere olan güveni sebebiyle bu anlamlı günü gençlerimize emanet etmiştir” dedi.

Konuşmasının devamında gençlere seslenen Kızılkaya, “Gelecekte ülke yönetiminde ve çeşitli meslek dallarında söz sahibi olacaksınız. Gelecekte Türkiye’yi lider bir ülke, siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda diğer milletlere karşı daha da güçlü hale getireceksiniz. Biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınlarımızın sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili, ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünü rehber edineceğinizden asla şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından milli mücadelenin 100.yıldönümü kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.