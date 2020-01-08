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"Milli Mücadele Tırı" Elbistan’da öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında yola çıkan "Milli Mücadele Tırı" Elbistan’a geldi.

"Milli Mücadele Tırı" Elbistan’da öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. yıl etkinlikleri kapsamında Elbistan’a gelen tırın ilk durağı Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu oldu. Milli Mücadele Tırında öğrencilere, Kurtuluş Savaşı sırasında okullarını son sınıfta bırakarak cepheye giden Kayseri Lisesi’nin 63 öğrencisinin şehit olmasının anlatıldığı ‘Taş Mektep’ adlı film izletildi.  

Milli Mücadele Tırı ile ilgili olarak bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, Milli Mücadele Tırının tüm ilçeleri ziyaret ettiğini söyledi. Elbistan’da 4 gün kalacak Milli Mücadele Tırında yaklaşık 10 bin öğrenciyi buluşturmayı hedeflediklerini belirten Yumruk, aynı zamanda milli mücadeleyi anlatan interaktif tiyatro gösterisiyle de okullarda çat kapı performans sergilediklerini anlattı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal da, milli mücadele ruhunu gençlere ve çocuklara anlatmak için düzenlenen bu etkinlikten dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Dal, Milli Mücadele Tırının 8-9 Ocak’ta Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda, 11-12 Ocak tarihleri arasında da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde olacağını söyledi. Dal, 14 lise ve ortaokulda da interaktif tiyatro etkinliği yapılacağını bildirdi.

11-12 Ocakta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde öğrencilerde tarih bilinci, milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmaya yönelik olarak izlettirilecek Taş Mektep filminin seansları ise, 1. seans 09.00-10.40, 2. seans 10.50-12.30, 3. seans 12.40-14.20 ve 4.seans da 14.30-16.10 olarak belirlendi.

 


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