Milli mücadele kahramanları ve şehitler kabirleri başında anıldı

Milli mücadelenin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Fevzi Günalmış, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ile Elbistan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul’un katılımıyla milli mücadele kahramanı Ali Hafız Oğlu Mehmet Efendi ve terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizin Hocazade Mezarlığı’nda bulunan kabirleri ziyaret edildi. Programda tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kabir ziyaretleri sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılını kutluyoruz. Tarihte her zaman önemli bir yer tutan Elbistan’ımız bu kurtuluş mücadelesinde önemli yararlılıklar göstermiş ve pay sahibi olmuştur. Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetimiz ve Kuvayi Milliye birliklerimiz Maraş’ın kurtuluşunda öncü rolü üstlenmişlerdir. Biz de buna vurgu yapmak ve bu mücadelede ön planda yer alan sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın dedesinin mezarını ziyaret ettik. Milli mücadelenin, kurtuluş savaşımızın, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bütün kahramanlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak istedik. Ülke ve şehir olarak zor günlerden geçiyoruz. Kahramanmaraş’ta bir haftada 3.şehidimiz oldu” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Bugün milli mücadele kahramanlarımız ve şehitlerimizi yâd etmek için buradayız. Maraş’ın kurtuluşunun 100.yılını idrak ediyoruz. Onlar için mevlit programları ile başladık. Dualar okuduk. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda Elbistan’ın vermiş olduğu mücadelenin göstergesi. Buradan çok sayıda kahramanımız Maraş’a intikal ederek o zor şartlarda büyük destek vermişlerdi. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun başladığı yer Elbistan” ifadelerini kullandı.



