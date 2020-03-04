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Milli Emlak, Kümbet’te 12 konutu satacak

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçede Hazinenin maliki bulunduğu taşınmazların üzerinde bulunan konutlardaki 12 adet bağımsız bölümün satışı için ihale düzenleyecek.

Milli Emlak, Kümbet’te 12 konutu satacak
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Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerine yapılan konutlardaki 12 adet bağımsız bölümün satış ihalesini, 11 Mart’ta gerçekleştirecek. Açık teklif usulüyle yapılacak satış, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında yapılacak. İhaleyle satılacak konutlar için 65 bin ila 75 bin TL arasında değişen rakamlarda muhammen bedel belirlendi.

İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekecek. Talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL‘yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.


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