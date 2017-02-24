Milletvekillerinden yatırım müjdesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak ve Mehmet İlker Çitil, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret ederek, yapılacak yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Kahramanmaraş’ın gençlik ve spor alanındaki planlanan, proje aşamasında olan ve ziyaretleri sırasında özellikle gençlerden ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren milletvekilleri, TBMM’de yaptıkları ortak görüşmelerden sonra, Kahramanmaraş’ın beklentilerini iletmek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’ı ziyaret ettiler.

Milletvekillerinin ziyareti sırasında kendisine sunulan talepleri tek tek dinleyen Bakan Kılıç, Kahramanmaraş için çok büyük önem arz eden konuları masaya yatırarak, daha sonra müjdeler verdi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bugün Milletvekillerimiz Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak ve Mehmet İlker Çitil ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret ettik. Maraş’ımız için daha önce görüştüğümüz yatırımları ve taleplerimizi Sayın Bakana anlattığımız geniş bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda Kahramanmaraş’ımıza birçok konuda müjdeler aldık. Kahramanmaraş’ımıza yapılacak projeleri takip için özel danışman görevlendiren Sayın Bakanımıza ve Kahramanmaraş için birlikte çalıştığımız değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yapılacak yeni yatırımların Kahramanmaraş’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güvenç, yapılan görüşmelerin ardından yapılması planlanan yatırımlar ve çalışmaları şöyle sıraladı:

“Uzun süredir görüşülen müdürlüğümüzün istediği İl Merkezimize Kamp Eğitim Merkezi talebini 2017 yılı yatırımlarına alınması. 2018 yılı yatırımı için il merkezine 20 milyon tahmini bedelli Olimpik Yüzme Havuzu yapılması. Kredi yurtlarımızda çok eksiklik yaşanan yurt ve barınma ihtiyacı konusunda 2017 yatırım programına alınmak üzere 1500 yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapılması. Çağlayancerit ilçemize halı saha, Türkoğlu ilçemize semt sahası yapılması. Pazarcık ilçe stadının bakım onarım ve geliştirilmesinin sağlanması. Proje aşamasındaki Afşin ve Pazarcık ilçelerimize 500’er kapasiteli Yükseköğretim öğrenci yurdunun 2017 yılında yapımı. Tüm branşlarda mücadele gösteren amatör sporcularımıza maddi destek sözlerini Sayın Bakanımızdan milletvekillerimiz olarak aldık.”



