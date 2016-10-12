Milletvekili Çitil, baraj ve göletleri görüştü

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Mehmet İlker Çitil, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’yi makamında ziyaret ederek, Afşin ve bölgesinde yapılacak yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Beraberinde Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık, Afşin İlçe Başkan Yardımcısı Mikail Kenç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Canpolat ve İsmail Kaya, Afşin Belediye Meclis Üyesi Adnan Özdemir, Afşin Binboğa Mahallesi Muhtarı Kazım Cinpolat, Büyüksevin Mahallesi Muhtarı Bekir Aytaç, Çukurpınar Mahallesi Muhtarı Süleyman Akkaya ve Türksevin Mahallesi Muhtarı Mustafa Soydan’ın yer aldığı heyet ile ziyarette bulunan Çitil, yapılacak yatırımların bölgenin hayat kaynağı olacağını söyledi.

Dr. Çitil, “Bu hususta Afşin İlçe Başkanımız ve İlçe Teşkilatımız, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz ve Muhtarlarımızla birlikte söz konusu projelerin Ankara’da takip edilmesi noktasında hep birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

Söz konusu toplantıda Arıtaş, Dağlıca, İncirli ve Kaşanlı Göletleri de gündeme getirilerek adı geçen göletlerin de planlama ve proje yapımlarının hızlandırılması noktasında bölge halkının beklentisi dile getirilerek, gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda Bakan Yardımcısından destekleri istendi.

Toplantıda ele alınan diğer önemli bir konuda, Afşin’e içme suyu sağlayacak olan Akdere İçme Suyu projesinin hızlandırılması oldu.

Toplantı sonrası gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, “Sayın Milletvekilimiz İlker Çitil ile bahsi geçen projeler hakkında zaten sürekli görüşme halindeydik. Bugünde ilçe başkanımız, bölgemizdeki muhtarlarımız, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerimizle birlikte gelmelerini çok önemli buluyorum. Bu hususta Bakanlığımız ve bütçe imkanları dahilinde elimizden gelen tüm desteği vereceğimi de buradan ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan görüşme neticesinde bir açıklama yapan Milletvekili Dr. Mehmet İlker Çitil ise, “Yıllar sonra Afşin’den seçilen iktidar partisi milletvekili olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Seçildiğimiz günden bugüne kadar Afşin’imiz başta olmak üzere Kahramanmaraş’ımız için; gerek meclis çatısı altında, gerek sahada gerekse bürokrasi ve bakanlıklar ayağında sürekli çalışıyoruz, görüşmeler yapıyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda il ve ilçe teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, il ve ilçe müdürlüklerimizle birlikte sürekli istişare halindeyiz. İstişare kültürü ve ortak akılla işleri yürütmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugünde Afşin İlçe Başkanımız ve kıymetli muhtarlarımız ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımızla son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim için ve bölgemiz için çok önemli projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımızda göletlerimiz, barajımız ve içme suyu hattı ile ilgili gerekli notlarını aldı ve takipçisi olacağını belirtti. Bende gerek bölgemizden gelerek bizleri yalnız bırakmayan değerli ilçe başkanımız ve muhtarlarımıza, gerekse Sayın Bakanımıza içten teşekkürlerimi sunuyor, bölgemiz için çok önemli olan tüm projelerin ve yatırımların bizzat takipçisi olacağımı buradan ifade ediyorum” dedi.



