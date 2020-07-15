Milletin diriliş günü 15 Temmuz: “Unutmadık, unutturmayacağız”

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin üstünden 4 yıl geçti. Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olan darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.yıldönümünde tüm ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elbistan Kaymakamlığı’nın organize ettiği etkinliklerin Pınarbaşı mesire alanındaki akşam bölümü, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra, Kur’an-ı Kerim okundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci kürsüye davet edildi.

Prof. Dr. Kahveci, milletin hainlere fırsat tanımadığını belirterek, “4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde millet yine ayağa kalktı ve hainlere fırsat ve imkan tanımadı. Bu hafızamızı canlı tutmamız gerekiyor. 4 yıl önceki kalkışmaya karşı harekete geçen insanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyi Kurtuluş Savaşımızda da görüyoruz. Kurtuluş Savaşımızda da lider kadro, milli iradeye inanıyordu. Milli irademizi, sağlıklı, sağlam ve her zaman dinamik tutmaya özen gösterelim. Bir milleti millet yapan şey, onun özünde var olan milli iradedir. Biz, onu sağlam kaynaklardan beslemek ve dik tutmak zorundayız” dedi.