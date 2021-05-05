Millet İttifakı’ndan suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ile İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, Elbistan Belediye Meclisi’nde denetim komisyonu raporunda dile getirilen hususlar ve ortaya atılan iddialara ilişkin Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Millet İttifakı üyesi siyasi partilerin ilçe başkanları, suç duyurusuna ek olarak İçişleri Bakanlığı’ndan da müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

Suç duyurusunda bulunmadan Elbistan Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan ilk isim, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel oldu.

Başkan Çabukel, ‘Vatandaşın hakkını aramaya gayret ediyoruz’ diyerek, “Bu anlamda da bugün biliyorsunuz uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden Elbistan Belediyesi'ndeki komisyon raporu ile ilgili olarak bir takım şeyler vardı, bizim de itirazlarımız vardı. Bu itirazlara istinaden bugün millet ittifakı olarak suç duyurusunda bulunduk belediye başkanı ve ya da bunun için olan herhangi kim varsa. Onlarla ilgili bir araştırma yapılmasını, soruşturma yapılmasını istedik. Vatandaşların hakkını aramak adına suç duyurusunda bulunduk. İnşallah gereği yapılır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ise, Millet İttifakı olarak Elbistan halkının zarara uğramaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Başkan Arslan, şöyle konuştu:

“Bugün burada olmamızın sebebi de kamuoyunu çokça meşgul eden bu komisyon raporu ile ortaya çıkan belediye başkanlığı nezdinde yapılan ihalelerde usulsüzlüklerle ile ilgiliydi. Komisyon üyelerimizin de MHP ve AK Partili komisyon üyelerimizin de çalışmaları ile bazı usulsüzlükler tespit edilmiş. Bu da bildiğiniz gibi kamuoyu içerisinde çok da konuşuldu. Bu konunun daha fazla uzamaması için biz meclis başkanlığının bu konuda hareket etmesini bekledik. Meclis başkanlığının gelip suç duyurusunda bulunmasını bekledik ancak meclis başkanlığı herhangi bir suç duyurusunda bulunmayınca muhalefet olarak iş bize düştü ve geldik bugün belediye başkanlığı, ilgili müdürler, bu konuyla ilgili ticareti yapılan işleri yapılan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunun ortaya çıkmasını istiyoruz. Elbistan halkı bu durumdan rahatsız. Kendisinin parasının hizmetlere harcanıp harcanmadığını ya da çarçur edilip edilmediğini bilmek istiyor.”

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül de, konunun takipçisi olacaklarının sözünü verdiklerini ve bugün de sözlerini tuttuklarını anlattı.

Başkan Gül, “Elbistan'a bunun takipçisi olacağının sözünü vermiştik. Ve sözümüzün eriyiz. Biz bugün buradayız, gerekli çalışmamızı bitirdik ve sonrasında Başsavcılığımıza evraklarınızı teslim ettik. Gönül isterdi ki burada sadece Millet İttifakı olarak değil tüm siyasi partilerin ilçe başkanları olsun, muhalefetiyle hatta Cumhur İttifakı ile çünkü burada hakkını savunduğumuz şey siyaset değil. Burada savunduğumuz Elbistan'ın hakkıdır. Elbistan hakkını savunmak için isterdik ki herkes burada olsun. Ama ne yazık ki bu görev sadece bize düştü. Biz elimizden geleni yapacağız bundan sonra takipçi olacağız” şeklinde konuştu.