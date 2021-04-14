Millet İttifakı’ndan ‘Denetim Komisyonu Raporu’ açıklaması

Başkan Arslan ve Başkan Gül, “Bu rapora göre AK Partili Elbistan Belediyesi, açık ihale ve doğrudan teminlerdeki usulsüzlükler ve nereye harcandığı belli olmayan Elbistan halkının tabiri caizse çarçur edilen yaklaşık 103 milyon bütçesinin hesabını verememiştir” ifadesini kullandılar.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında ortaya çıkan bu konu ve iddiaların hem yargı hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacaklarını dile getirdiler.

Belediye Meclis Başkanlığı’na, bu konuda suç duyurusunda bulunması çağrısını yapan Arslan ve Gül, şöyle konuştular:

“Belediye Meclisinde kavgaya sebep olan Elbistan Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu ile ortaya çıkan yolsuzluklardır. Elbistan halkının haklarının korunabilmesi ve savunulabilmesi için Meclis Başkanlığını da suç duyurusunda bulunması için göreve davet ediyoruz. Bizler Millet İttifakı üyeleri ve meclis üyeleri olarak gerekli başvuruları yaparak hem halkın nezdinde hem yargı çerçevesinde hesabını soracağımızın bilinmesini isteriz. Denetim Komisyonunda yer alan ve siyasi hesap gütmeden tüm usulsüzlükleri ortaya koyan oybirliği ile rapora döken komisyon üyelerimize ayrıca teşekkür etmeyi de borç biliriz.”

Elbistan Belediyesi’nin, yerel esnaftan teklif dahi almadan çeşitli illerden milyonlarca liralık alışveriş yaptığını savunan CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, “Elbistan Belediyesi’nde yapılan yaklaşık 103 milyon harcamanın kimlere hizmet olarak gittiğini merak ediyoruz. Vatandaş sizlerden hizmet beklerken sizlerin bu parayı ranta çevirmeniz görmezden gelebileceğimiz bir konu değildir” dediler.

Bisiklet yolu için boya alınması yönteminde de usulsüzlük olduğunu anlatan Başkan Arslan ve Başkan Gül, “Yerel esnafa destek diye kendi reklamını yapanlar, Elbistan esnafından teklif dahi alma isteği duymadan milyonlarca liralık alışverişlerle başka illerdeki esnaflarını zengin etmişlerdir. Elbistan esnafı ile dalga geçen anlayış rant anlayışıdır. Son olarak şu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçtan daha kıymetli olan kul hakkına riayet etmenizdir” şeklinde konuştular.